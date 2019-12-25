Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков

В избиркоме Петербурга рассказали о защите бюллетеней от вбросов.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин рассказал о технологиях защиты голосования от фейков и вмешательства. В новом выпуске рубрики "Антифейк" он вместе с экспертами разобрал распространенные в интернете утверждения о нарушениях на выборах.

Одним из таких фейков стало заявление о возможности вбросить в ящик для голосования пачку бюллетеней. По словам Мейксина, конструкция прозрачного ящика не позволяет этого сделать: его прорезь пропускает не более 2 бюллетеней. Перед началом голосования ящик пломбируют или опечатывают, а за процессом следят члены комиссии, наблюдатели и камеры видеонаблюдения.

Мейксин также отметил, что современные цифровые технологии позволяют изменять содержание видеороликов и создавать ложное представление о происходящем. Поэтому глава избиркома призвал проверять распространенные в сети видео и сообщения по официальным источникам, а не делать выводы только на основании увиденного ролика.

Ранее мы сообщили о том, что на охрану избирателей в Петербурге потратят 26,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV