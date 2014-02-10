На охрану избирателей в Петербурге потратят 26,6 млн рублей

Тысяча охранников будет дежурить на выборах 18–20 сентября.

Петербургский комитет по законности объявил конкурс на охрану избирательных участков в дни Единого голосования. Максимальная стоимость контракта — 26,6 млн рублей. Услуги потребуются с утра 18 сентября до вечера 20 сентября. Ежедневно на дежурство должны выходить 971 человек: 583 — для работы на входных рамках, 388 — для патрулирования внешнего периметра. Всего в перечне адресов — 1353 избирательных участка.

В обязанности охранников входит непрерывный визуальный контроль за помещениями, осмотровые мероприятия с помощью технических средств, обход прилегающей территории, а также пресечение противоправных действий. Сотрудники должны иметь служебное удостоверение и личную карточку частного охранника, быть одетыми в форму и иметь средства радиосвязи. Также они обязаны знать порядок действий при ЧС, уметь задерживать правонарушителей и оказывать первую помощь.

Ранее глава комитета Андрей Голомбиевский сообщал, что безопасность будет организована на трёх рубежах: непосредственно на участке, на входе в здание и при патрулировании прилегающих территорий для выявления незаконной агитации и нарушений порядка. Губернатор Александр Беглов подчёркивал, что члены комиссий и полиция должны быть готовы к экстремальным ситуациям — отключениям, ложным минированиям и другим провокациям.

Выборы в Законодательное собрание Петербурга и Госдуму пройдут 18–20 сентября.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали двух агитаторов "Яблока".

Фото: Piter.TV