Как петербуржцы будут отдыхать в 2027 году: утвержден календарь праздничных дней

Выходной перенесли на последнюю пятницу года с воскресенья, 3 января.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении отметили, что в наступающем году 2 и 3 января выпадут на субботу и воскресенье. В связи с тем, что это нерабочие праздничные дни, их перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно. Кроме того, 31 декабря 2027 года будет нерабочим днем.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)