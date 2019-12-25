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В Петербурге задержана юная подозреваемая в мошенничестве на 95 тыс. рублей
Сегодня, 10:33
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В Петербурге задержана юная подозреваемая в мошенничестве на 95 тыс. рублей

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Правоохранители Петербурга задержали несовершеннолетнюю девушку, подозреваемую в мошенничестве. 

По информации МВД России, вечером 6 августа в полицию Красносельского района обратилась местная жительница, заявившая о том, что аферисты путем обмана завладели ее средствами на общую сумму 95 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. 

Накануне в доме 14 по улице Адмирала Черокова поймали 17-летнюю злоумышленницу. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет житель Петербурга, который отдал свою карту мошенникам. С использованием его платежного средства аферисты осуществили 11 операций на 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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