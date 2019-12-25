Перед судом предстанет житель Петербурга, который отдал свою карту мошенникам

В результате с использованием платежного средства аферисты осуществили 11 операций на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Приморского района по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Следствие утверждает, что фигурант за 10 тыс. рублей оформил на себя банковскую карту. Средство платежа он передал постороннему. В результате с его использованием с ноября прошлого года по апрель было осуществлено 11 мошеннических операций на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: молодой курьер мошенников похитил 4 млн рублей у пожилых петербуржцев.

Фото: Piter.TV