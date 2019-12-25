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Перед судом предстанет житель Петербурга, который отдал свою карту мошенникам
Сегодня, 17:16
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Перед судом предстанет житель Петербурга, который отдал свою карту мошенникам

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В результате с использованием платежного средства аферисты осуществили 11 операций на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Приморского района по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). 

Следствие утверждает, что фигурант за 10 тыс. рублей оформил на себя банковскую карту. Средство платежа он передал постороннему. В результате с его использованием с ноября прошлого года по апрель было осуществлено 11 мошеннических операций на общую сумму свыше 1 млн рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: молодой курьер мошенников похитил 4 млн рублей у пожилых петербуржцев. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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