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Нетрезвого водителя Dodge будут судить в Петербурге
Сегодня, 12:46
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Нетрезвого водителя Dodge будут судить в Петербурге

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Ранее обвиняемого уже привлекали к административной ответственности и лишали прав.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. 

Как рассказали 17 сентября в надзорном ведомстве, в феврале фигурант, находясь в состоянии опьянения, вел автомобиль матери Dodge Charger. Нарушителя остановили сотрудники Госавтоинспекции на Комендантском проспекте, он был отстранен от управления машиной. 

Ранее обвиняемого уже привлекали к административной ответственности и лишали прав. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: мигранта задержали за попытку дать взятку инспектору ДПС на Московском шоссе. Следственными органами заведено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Фото: Piter.TV 

Теги: нетрезвое вождение, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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