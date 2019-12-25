Нетрезвого водителя Dodge будут судить в Петербурге

Ранее обвиняемого уже привлекали к административной ответственности и лишали прав.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Как рассказали 17 сентября в надзорном ведомстве, в феврале фигурант, находясь в состоянии опьянения, вел автомобиль матери Dodge Charger. Нарушителя остановили сотрудники Госавтоинспекции на Комендантском проспекте, он был отстранен от управления машиной.

Ранее обвиняемого уже привлекали к административной ответственности и лишали прав. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: мигранта задержали за попытку дать взятку инспектору ДПС на Московском шоссе. Следственными органами заведено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Фото: Piter.TV