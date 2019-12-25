Житель Петербурга, разбивший дверь в автобусе, предстанет перед судом

Материальный ущерб перевозчику составил 50 тыс. рублей.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 7 октября.

По версии дознания, в июне фигурант, находясь на остановке общественного транспорта на Дунайском проспекте, ударил ногой по двери автобуса, разбив стекло. Он пояснил, что разозлился, поскольку не успел зайти в салон.

Материальный ущерб перевозчику составил 50 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина сломал дверь троллейбуса на Бассейной улице. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Piter.TV