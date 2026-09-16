Мигранта задержали за попытку дать взятку инспектору ДПС на Московском шоссе

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Полицейские задержали водителя, который попытался дать взятку инспектору ДПС в Пушкинском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На Московском шоссе 7 сентября сотрудники Госавтоинспекции оформляли дорожную аварию с участием 30-летнего мигранта. Находясь в салоне патрульного автомобиля, он предложил правоохранителю 50 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности. Кроме того, мужчину хотели выдворить из страны. После его доставили в отдел.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: полицейский и посредник арестованы за взятку в 30 млн рублей в Петербурге.

Видео: пресс-служба МВД России