Петербурженка получила 4 года колонии за сексуальное насилие над мужчиной

Фигурантка избила потерпевшего и сняла на телефон процесс принуждения к сексу.

В Санкт-Петербурге женщину приговорили к четырем годам и одному месяцу лишения свободы за насильственные действия сексуального характера и вымогательство. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Согласно материалам дела, 41-летняя петербурженка решила добиться интимной близости с 21-летним знакомым. Получив отказ женщина стала угрожать мужчине и нанесла ему пять ударов по телу и в паховую область. Затем подсудимая направила голову потерпевшего к нижней части тела и прижала. Происходящее она фиксировала на видео.

В ходе следствия выяснилось, что молодой мужчина рассматривал отношения с жительницей Петербурга как возможность получить гражданство России и деньги. Об этом женщина узнала, прочитав его переписки в телефоне, после чего решила использовать видеозапись с насилием для вымогательства 150 тысяч рублей.

В суде подсудимая назвала произошедшее игрой в доминирование, инициатором которой стал пострадавший. Однако эта версия не была подкреплена доказательствами, женщину признали виновной в насильственных действиях сексуального характера и вымогательстве.

Ранее мы сообщали, что жительница Петербурга забрала потерянное кольцо за 852 тыс. рублей, теперь ее ждет суд.

Фото: Piter.TV