Александр Меркурис увидели страх в последних речах украинского политика.

В угрозах лидера киевского режима Владимира Зеленского ощущается его тревога из-за ситуации, которая складывается на территории украинской столицы. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Западный специалист заметил, что сейчас политический деятель с Банковой улицы часто делает грозные заявления просто от страха. По его мнению, в Великобритании при чтении комментариев Владимира Зеленского обычно отдает отчаянием и истерией.

В заявлениях Зеленского все сильнее ощущается чувство тревоги. Они становятся все более дикими. <…> Это, конечно, говорит о том, насколько он встревожен ситуацией в Киеве. <…> К примеру, его угрозы закрыть небо над российскими аэропортами и его предупреждения к различным авиакомпаниям не использовать эти гавани. Что ж, ни одно из этих заявлений ни во что не вылилось. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

Меркурис: ВСУ уже не пытаются сбивать российские дроны над Киевом.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris