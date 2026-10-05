В Великобритании сообщили, что российские беспилотники могут летать над Киевом даже днем.

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) оказывается бессильна против российских беспилотников. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Западный специалист заметил, что сейчас в Киеве можно наблюдать атмосферу ужаса. Британский эксперт фиксирует элемент панических настроений у местного населения. В том случае, если столица Украины окажется разделенной, а граждане не смогут свободно попадать с восточной части на западную и обратно, то жить в городе такой, какой ее знает общество сейчас, просто остановится.

Дроны "Герань-5" жужжат над Киевом в светлое время суток, <…> и украинские средства ПВО даже не пытаются их сбить. <…> Немецкие зенитные самоходные установки Gepard <…> пытались защищать киевские мосты, но, судя по всему, и они не добились успеха. Трудно поверить, что ракеты ПВО вообще смогут попасть в Киев. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

В Британии заявили о готовящейся в Киеве эвакуации.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris