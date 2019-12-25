ИИ смоделировал миры из книг известного фантаста Ивана Ефремова

ИИ-креаторы создали анимационный ролик о творческом и научном пути учёного.

Искусственный интеллект смоделировал, как выглядели бы миры, которые в своих книгах описал советский писатель-фантаст и палеонтолог Иван Ефремов. Об сообщил 360.ru, который выступил автором масштабного мультимедийного проекта.

Спецпроект приурочили к 54-летию со дня смерти учёного, который исследовал прошлое Земли и размышлял о будущем человечества. Ефремов является основоположником тафономии — науки о закономерностях сохранения, также он возглавлял палеонтологические экспедиции в пустыне Гоби.

В основу проекта легли путешествие по жизни и научному пути Ефремова, а также тизеры к ещё не существующим сериалам по романам "Туманность Андромеды", "Таис Афинская" и "Лезвие бритвы". Команда 360.ru с помощью ИИ показала, какими могли бы предстать миры фантаста на большом экране, создав видео в стилистике советской научно-фантастической анимации.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ИИ-камеры начнут штрафовать за незаконные вывески.

Фото: 360.ru