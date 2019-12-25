С начала года в Петербурге и Ленобласти оформили свыше 320 тыс. "Пушкинских карт"

Общие расходы участников программы на культурные мероприятия составили более 344 тыс. рублей.

С января по сентябрь жители Петербурга и Ленинградской области получили 326 тыс. "Пушкинских карт". Об этом пишет 16 октября телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по культуре.

Общие расходы участников программы на культурные мероприятия составили более 344 тыс. рублей, четверть суммы пришлась на кино. Пользователи приобрели билеты в театры, музеи, на концерты и выставки на 244,5 млн рублей, на фильмы – на 87,4 млн рублей.

Только в период с июля по сентябрь молодые петербуржцы и ленинградцы потратили 107 млн рублей.

Пять лет – первый важный рубеж для "Пушкинской карты". За это время она стала для сотен тысяч петербургских школьников и студентов настоящим проводником в мир культуры. В городе, где история и современность встречаются на каждой улице, карта открывает двери театров, музеев, концертных и кинозалов и помогает каждому найти свое культурное событие. Федор Болтин, председатель комитета по культуре Петербурга

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Фото: Piter.TV