Храм обслуживает представителей порядка 20 льготных категорий.

С начала текущего года Исаакиевский собор посетили более 3 млн человек. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на директора Государственного музея "Исаакиевский собор" Юрия Мудрова.

Мы работали с туристами, экскурсантами, а также с людьми верующими, которые приходят в храм. Юрий Мудров, директор Исаакиевского собора

Он напомнил, что храм обслуживает представителей порядка 20 льготных категорий. Кроме того, в 2026-м музей получил один из трех главных призов по посещаемости по Пушкинской карте. Сюда пришли 25 тыс. участников СВО и 14,5 тыс. членов их семей.

Еще нас посетили 96 тыс. членов многодетных семей и 8 тыс. участников программы "Серебряный возраст". Это очень большие цифры. Юрий Мудров, директор Исаакиевского собора

Ранее мы рассказывали о том, что СПбГУТ подарил храму в Пекине образ преподобного Исаакия Далматского.

Фото: Piter.TV