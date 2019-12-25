Рекордно теплым 24 ноября стало в 1994 году, когда воздух прогрелся до +8,4 градуса.

Конец ноября в Санкт‑Петербурге редко бывает предсказуемым. Особенно показательным стал вторник 24 ноября. За историю метеонаблюдений он демонстрировал разброс температур, а также отличался почти весенним теплом или морозами, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Он отметил, что климатическая норма для этого времени года — среднесуточная температура −0,4 градуса. Однако погода далеко не всегда укладывается в усредненные показатели. Рекордно теплым 24 ноября стало в 1994 году, когда воздух прогрелся до +8,4 градуса. А вот в 1890 году Петербург накрыл суровый холод и термометры показали −21,9 градуса.

Не менее впечатляющими были и осадки. Абсолютный рекорд по количеству выпавшей влаги синоптики зафиксировали 24 ноября 2003 года — за сутки выпало 21 миллиметр осадков.

Ситуация со снежным покровом тоже складывалась по‑разному. За последние 20 лет максимальная высота снега в этот день отмечалась в 2008 и 2023 годах — она достигала 9 сантиметров. То есть в одни годы 24 ноября Петербург уже уверенно встречал зиму, а в другие обходился без заметного снежного покрова.

Для сравнения 24 ноября 2025 года погода была относительно мягкой. Температура колебалась от −0,6 до +1,9 градуса, за сутки выпало 6 млм осадков в виде снега.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за ночь выпало более 1,6 сантиметра снега.

Фото: Piter.TV