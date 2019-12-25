Антициклон оттеснит дождевые облака в Петербурге 10 ноября

Сегодня температура снова превысит средние многолетние показатели.

Во вторник на метеорологические условия Северной столицы сохранится влияние барического гребня с юга. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдут небольшие дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Сегодня температура снова превысит средние многолетние показатели – к сегодняшнему дню ноябрь в Петербурге сформировал положительную температурную аномалию почти в 3 градуса.

Температура воздуха 10 ноября в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В среду к вечеру придёт небольшой снег, ночь может стать самой холодной с начала осени – температура опустится до 0…-2 градусов, днём +1…+3 градуса. Ранее синоптик Александр Колесов также рассказывал, что Петербург к середине недели ждет резкое похолодание.

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Фото: Piter.TV