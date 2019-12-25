Ожидается облачная с прояснениями погода.

На метеорологические условия в Петербурге в четверг, 26 ноября, окажет влияние гребень антициклона с запада. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в начале дня, пройдет небольшой снег. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Температура воздуха в городе 0…-2 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 766 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В пятницу тоже без осадков, ночью -3…-5 градусов, днем -1…-3 градуса.

Напомним, ранее в ГУ МЧС России по Петербургу горожан предупредили об ухудшении погодных условий. Рекомендуется осторожнее передвигаться по улицам.

Фото: Piter.TV