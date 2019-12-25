Мужчины немного чаще допускают полный перевод зарплаты в цифровой формат.

Порядка 9% петербуржцев готовы получать заработную плату в цифровых рублях, выяснил сервис по поиску работы SuperJob в ходе опроса. А 80% респондентов не хотели бы переходить на новый формат расчетов, 11% затруднились с ответом.

Мужчины немного чаще допускают полный перевод зарплаты в цифровой формат. Кроме того, чуть большую открытость инициативе демонстрируют опрошенные до 35 лет: 4% хотят получать всю зарплату в цифровых рублях, еще 6% – часть.

Среди горожан 35-45 лет суммарная готовность составляет 7%, среди жителей старше 45 лет – лишь 3%. Сотрудники с заработком до 100 тыс. рублей чаще согласны получать весь доход в цифровых рублях, чем те, кто получает больше.

Ранее мы рассказывали о том, что на зарплату в конверте согласны 38% жителей Петербурга.

Фото: magnific (ededchechine)