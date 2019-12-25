Почти 30% петербуржцев планируют продолжать работать на пенсии

Только 20% надеются на государственные выплаты.

Около 30% жителей Петербурга посчитали, что их основным источником дохода на пенсии будет работа или подработка. Только 20% надеются на государственные выплаты, личные сбережения планируют использовать 11%.

Женщины чаще мужчин отмечают, что продолжат работать – 29% против 23% соответственно. Мужчины же рассчитывают на личные сбережения (16% против 14% среди женщин). Респонденты до 35 лет собираются жить на накопления (28%), россияне от 35 до 45 лет – на средства от подработок (28%), а опрошенные 45+ сообщили, что их основным финансовым источником станет пенсия (32%).

Граждане с доходом до 100 тыс. рублей в месяц чаще полагаются на госвыплаты (27%), чем те, кто зарабатывает больше (17-21%). Каждый пятый, зарабатывающий от 150 тыс. рублей, надеется на собственные накопления. Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob.

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Фото: Piter.TV