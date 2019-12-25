Жители Петербурга оценили благоустройство парков

Горожане отмечают контраст между центральной частью и окраинами.

В рамках опроса сервиса по поиску работы SuperJob петербуржцы оценили благоустройство парков города в среднем на 3,7 балла. Такой же показатель зафиксирован в Нижнем Новгороде.

Жители Северной столицы отмечают контраст между центральной частью и окраинами. Среди недостатков назвали нехватку уборных и беседок, мусор, неосвещенные участки и малое количество парков в новых районах.

Первую строку разделили Москва и Казань: здесь оценка благоустройства составила 4,1 балла. В столице положительные оценки поставили 74% респондентов, в Казани – 73%. Однако в комментариях москвичей часто звучит тема ремонтов: из-за реконструкции некоторые территории закрыты для прогулок. В числе других замечаний – дорожки из каменной крошки, нехватка уборных и подростки на электросамокатах.

На третьем месте оказался Красноярск. По 3,8 балла набрали Воронеж, Пермь и Краснодар. Челябинск получил 3,6 балла, по 3,5 балла поставили своим паркам жители Волгограда, Самары, Екатеринбурга, Уфы и Новосибирска.

Ранее петербуржцы рассказали, в какие месяцы предпочитают брать отпуск.

Фото: Piter.TV