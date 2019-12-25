Жители Петербурга рассказали, в какие месяцы предпочитают брать отпуск

Женщины в основном мечтают об отдыхе в июле и мае, мужчины отдают предпочтение августу и июню.

Жители Петербурга назвали идеальные месяцы для отпуска. Данными поделился сервис по поиску работы SuperJob 30 октября.

Так, 26% горожан предпочитают отдыхать в июле, на втором месте оказался август (20%), замыкает тройку лидеров сентябрь (17%). Еще 10% чаще всего берут отпуск в июне, 7% – в мае. Самый непопулярный месяц – март.

Женщины в основном мечтают об отдыхе в июле и мае, мужчины отдают предпочтение августу и июню. Респонденты от 35 до 45 лет чаще выбирают июнь и июль, чем те, кто младше, и те, кто старше. Опрошенные 45+ больше любят отдыхать в августе и сентябре.

Главное соображение при планировании отпуска – хорошая погода (25%), для 20% петербуржцев решающую роль играют потребности близких, 17% руководствуются только личными предпочтениями.

Ранее мы рассказывали о том, что более 15 тыс. рублей в месяц тратят петербуржцы на помощь родителям.

Фото: Piter.TV