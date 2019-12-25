Более 15 тыс. рублей в месяц тратят петербуржцы на помощь родителям

Мужчины чаще женщин выступают за безусловную помощь (56% и 50% соответственно).

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что в среднем на помощь родителям жители Петербурга тратят 15,3 тыс. рублей в месяц. В прошлом году сумма составляла 15,5 тыс. рублей, в 2024-м – 14,2 тыс. рублей.

Также отмечается, что 53% россиян уверены, что взрослые дети должны материально поддерживать родителей, 34% допускают такую помощь только при тяжелом материальном положении старшего поколения, 4% отвергают идею, а 9% затруднились с ответом.

Мужчины чаще женщин выступают за безусловную помощь (56% и 50% соответственно). Молодежь до 35 лет чаще уверена, что помогать родителям необходимо на постоянной основе (57%), чем те, кто старше (51-53%). Кроме того, зарабатывающие от 100 до 150 тыс. рублей реже уверены в том, что нужно помогать постоянно (43%), чем те, кто получает меньше (52%) или больше (54%).

Каждый четвертый респондент от 35 до 45 лет оказывает постоянную поддержку родителям, среди молодежи до 35 лет – 16%. Молодые люди чаще получают помощь от родителей (25% против 14-15% среди граждан 35+).

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Фото: Piter.TV