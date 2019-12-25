Более 10% петербуржцев планируют продлить отдых на День народного единства

Остальные 60% респондентов не будут присоединять отпуск или отгулы к праздничному дню.

В Петербурге 13% горожан продлят отдых на День народного единства за счет отпусков или отгулов. Об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob в ходе опроса.

Остальные 60% респондентов не будут присоединять отпуск или отгулы к праздничному дню, еще 16% пока не определились с планами, а у 11% выходные зависят от расписания смен. Среди петербуржцев до 35 лет подольше отдохнут 13%, среди жителей 35-44 лет – 15%, среди тех, кто старше 45 лет, – 11%.

Кроме того, стало известно, что 62% опрошенных останутся дома, на работе окажутся 11%, 3% поедут за город, 2% отправятся в путешествие. Женщины заметно чаще мужчин планируют провести праздник в кругу близких.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы назвали самые благородные профессии.

Фото: Piter.TV