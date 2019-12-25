Петербуржцы назвали самые благородные профессии

На первом месте оказались врачи и медсестры.

В ходе опроса сервиса по поиску работы SuperJob петербуржцы рассказали, какие профессии считают благородными. На первом месте оказались врачи и медсестры.

Самая благородная, самоотверженная и честная профессия по мнению горожан – это медицинский работник (27%). Чаще всего упоминались неотложная помощь, акушерство и хирургия. Затем идут учителя и военнослужащие (по 12%), спасатели, сотрудники МЧС России и пожарные (7%). А 3% респондентов посчитали самыми благородными рабочие специальности (шахтеры, электрики, сварщики, строители и моряки), еще 3% проголосовали за инженеров.

Среди других вариантов – дворники, уборщики, социальные работники, волонтеры, пилоты, космонавты, правозащитники, полицейские, журналисты, библиотекари, ученые и фермеры. Почти 10% уверены, что самоотверженные люди есть в любой профессии, 6% думают, что нравственных и честных профессий сейчас нет.

Ранее на Piter.TV: почти 15% петербуржцев регулярно думают об увольнении.

Фото: Piter.TV