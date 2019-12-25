Почти 15% петербуржцев регулярно думают об увольнении

Периодически думают об уходе из компании 65% женщин и 55% мужчин.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что 14% жителей Петербурга думают об увольнении несколько раз в день.

Еще 10% респондентов думают об уходе раз в день, 13% – раз в неделю, 9% – раз в месяц, по 6% – раз в полгода и раз в год. А каждый четвертый опрошенный уверяет, что такие мысли ему не приходят.

Периодически думают об увольнении 65% женщин и 55% мужчин, несколько раз в день порываются уйти 18% женщин и 10% мужчин, раз в день – 14% и 6% соответственно. Горожане в возрасте 35-45 лет чаще задумываются об уходе из компании (62%), чем те, кто младше (54%), и те, кто старше (56%).

Трудоустроенных петербуржцев с высшим образованием желание "все бросить" тревожит чаще, чем респондентов со средним профессиональным.

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Фото: Piter.TV