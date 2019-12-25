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Стало известно, на что обращают внимание петербуржцы при выборе работы
Сегодня, 10:09
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Стало известно, на что обращают внимание петербуржцы при выборе работы

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Рейтинг факторов возглавляет высокий уровень оплаты труда.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, на что смотрят жители Петербурга, когда выбирают компанию для трудоустройства. 

Рейтинг факторов возглавляет высокий уровень оплаты труда – его назвали 59% респондентов. Затем следуют адекватность начальства (36%) и стабильность организации (29%). Практически аналогичное значение горожане придают удобству расположения места работы (27%), а также комфортной психологической атмосфере и перспективам карьерного роста (26%). О личностном развитии задумываются 20% опрошенных, о прозрачных управленческих процессах и сохранении жизненного баланса – по 16%. 

Кроме того, 12% мотивируют интересные задачи, 10% – достойный социальный пакет, 7% – корпоративное обучение. Замыкают перечень имидж компании (4%) и корпоративная культура (2%). 

Мужчины чаще женщин называют значимыми факторами зарплату и карьерные перспективы. Женщины отдают предпочтение работе рядом с домом, комфортной атмосфере в коллективе и адекватности руководства. Петербуржцы до 35 лет ориентированы на карьерный рост и личностное развитие, для респондентов 45+ это отходит на второй план. 

Ранее на Piter.TV: почти 60% жителей Петербурга считают чувство юмора условием успеха в работе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: опрос, работа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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