Почти 60% жителей Петербурга считают чувство юмора условием успеха в работе

Чем старше человек, тем чаще он отмечает пользу юмора.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что 57% петербуржцев считают наличие чувства юмора обязательным условием успеха в их профессии. А 33% респондентов посчитали умение шутить нейтральным показателем.

Чем старше человек, тем чаще он отмечает пользу юмора: среди горожан до 25 лет так думают 44%, среди жителей старше 45 лет – уже 60%. Кроме того, умение шутить считают обязательным те, кто зарабатывает от 100 тыс. рублей, как и опрашиваемые с высшим образованием.

Что касается разницы в конкретных профессиях, чувство юмора помогает продвигаться по карьерной лестнице барменам и официантам (77%), менеджерам по продажам (73%) и по работе с клиентами (68%), воспитателям и учителям (65%), а также врачам и специалистам по управлению персоналом (62%). Реже об этом говорили охранники и экономисты (41%), системные администраторы (43%) и программисты (45%).

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Фото: Piter.TV