Почти 60% петербуржцев ждут повышения зарплаты в следующем году

Ожидания различаются в зависимости от возраста.

В следующем году 59% жителей Петербурга ждут повышения заработной платы. Об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob в ходе опроса.

Только 1% респондентов не надеется на прибавку, потому что повышение прошло недавно. Не рассчитывают на рост дохода по другим причинам 25% горожан.

Ожидания различаются в зависимости от возраста. Так, среди опрошенных до 35 лет о прибавке думают 66%, 35-45 лет – 57%, а среди тех, кому 45 лет и больше, – 48%.

Кроме того, на рост зарплаты надеются чуть чаще мужчины. Среди обладателей высшего образования прибавки ждут 60%, среди выпускников колледжей и техникумов – 53%. Также стало известно, что чаще пересмотра оклада ожидают петербуржцы с зарплатой от 100 до 150 тыс. рублей (62%).

Ранее на Piter.TV: почти 30% петербуржцев планируют продолжать работать на пенсии.

Фото: Piter.TV