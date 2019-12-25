Мария Милютина объяснила, на что стоит обратить внимание при покупке услуги.

Челябинск на российской территории возглавил рейтинг городов с самой низкой ценой на заморозку яйцеклеток. Там стоимость услуги составляет 53 тысячи рублей против 145 тысяч в Москве. Однако низкая цена не всегда означает выгоду. Такой комментарий журналистам телеканала "360.ru" дала акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина. Эксперт пояснила, что е формулировке о "неформальной столице заморозки" стоит относиться с осторожностью. Однако программы замораживания яйцеклеток сейчас проводят во многих крупных городах страны, а большинство клиник находятся на хорошем уровне.

И сейчас в России не только в столицах — в Москве, Санкт-Петербурге, но и в других крупных городах-миллионниках много клиник ЭКО, и большинство из них находятся на достаточно хорошем уровне. Мария Милютина, врач

Мария Милютина добавила, что кроме стоимости самой криоконсервации важно также учитывать сопутствующие расходы. Часто они превышают цену процедуры. Для примера, отдельно оплачиваются препараты для стимуляции и хранение материала. В услуги входят также приемы, анестезия, пункция фолликулов, и замораживание яйцеклеток.

Потому что где-то, где может казаться, что в два раза дешевле, по факту окажется гораздо дороже. Просто потому, что есть дополнительные процедуры, которые в стандартный прайс не включены. Мария Милютина, врач

Врач сообщила, что иногородним пациенткам придется провести рядом с клиникой около двух недель. Это добавляет к бюджету расходы на дорогу и жилье.

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Фото: Piter.tv