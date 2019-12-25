Ранее обвиняемый более 160 раз привлекался к административной ответственности.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего мужчины, которому вменяют ст. 267.1 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 25 ноября.

Следствие утверждает, что в августе фигурант управлял автомобилем BMW. На перекрестке Суворовского проспекта и Тульской улицы водитель пустил машину в занос и произвел разворот на 180 градусов.

Ранее обвиняемый более 160 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, его лишали прав. Вину местный житель признал и пояснил, что "контролировал ситуацию". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что автомобиль BMW лихача конфисковали по решению суда в Петербурге. Водитель устроил опасный дрифт.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга