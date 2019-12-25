Александр Шуваев рассказал, что пациент скончался от травм.

Мужчина, который получил 21 ноября тяжелые ранения при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгороде, скончался в больнице. Соответствующее заявление в собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс" своим подписчикам сделал губернатор российского региона Александр Шуваев.

В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке беспилотника в Белгороде 21 ноября. Выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким. Александр Шуваев, глава Белгородской области

Напмним, что 21 ноября оперативный штаб Белгородской области уведомил граждан о том, что БПЛА противника сдетонировал на участке инфраструктурного объекта в Белгороде. Пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой (ЧМТ), травмами грудной клетки и живота госпитализировали.

В Белгородской области один человек погиб из-за атак ВСУ за сутки.

Фото: Макс / Александр Шуваев