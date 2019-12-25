Ранее стало известно об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Один человек погиб после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в селе Кулунда в Алтайском крае. Соответствующими данными поделились представители пресс-слудбы регионального управления Следственного комитета России. Известно, что трагедия зафиксирована в пятиэтажном доме. В экстренном ведомстве уточнили, что обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Под завалами может находиться человек. Также, согласно предварительным сведениям, пострадали 14 местных жителей.

В доме живут 127 человек, для которых развернуты два ПВР. Пока дом после взрыва не обследуют, в него заходить нельзя. источник "ТАСС"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял под личный контроль вопросы оказания помощи пострадавшим. Такие данные СМИ предоставили в Центре управления регионом. Чиновники добавили, что раненым оказывается экстренная медицинская помощь силами прибывших бригад медиков. Мероприятия организованы под контролем минздрава Алтайского края.

В Смольном ответили на вопрос о безопасности после взрыва автомобиля в Славянке.

Фото: ГУ МЧС России по Алтаю