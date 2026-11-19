Женщина признала вину в преступлении.

Жительница Забайкальского края осуждена на 24 года колонии за подрыв железнодорожных путей под Читой. Соответствующее заявление сделали российские силовые структуры. В Центре общественных связей при ФСБ РФ уточнили, что женщина признала свою вину. В кадре она дает признательные показания оперативникам. По словам злоумышленницы, она познакомилась с женщиной в Telegram-канале. Далее та предложила осуществить подрыв железнодорожного полотна за денежное вознаграждение.

Я осуществила закупку всех необходимых ингредиентов. Согласно инструкции осуществила приготовление, сборку...Там установила, осуществила подрыв. речь фигурантки расследования

Женщина объяснила, что в августе 2025 года ночью уже подготовленное, собранное взрывное устройство она транспортировала на место при помощи личного автомобиля, где установила, а после осуществила задуманное преступление. Подрыв происходил дистанционно, вблизи Читы. Сам взрыв исполнительница сняла на камеру мобильного устройства и направила запись своему куратору.

Второй Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор гражданке России 1974 года рождения. Ее признали причастной к осуществлению диверсионно-террористической деятельности и государственной измене. Женщина будет отбывать 24 года лишения свободы в колонии общего режима. Также она выплатит штраф в размере 350 тысяч рублей.

ФСБ задержала агента Киева, готовившего диверсии в Хабаровском крае.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России