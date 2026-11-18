Подозреваемым может грозить пожизненное лишение свободы.

Российскими силовыми структурами задержан агент военной разведки Украины, готовившийся к диверсиям на Дальнем Востоке, а также его родственник, передавший данные об участниках специальной военной операции (СВО) в Хабаровском крае. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. В надзорном ведомстве заметили, что при помощи иностранного мессенджера злоумышленник установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны на Украине. затем от куратора из киевского режима мужчина получат указания.

Пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, 1996 и 2005 г.р., причастных к государственной измене... Полученную информацию злоумышленник передал представителю иностранной разведки с целью нанесения ущерба безопасности ВС РФ. ЦОС ФСБ РФ

В ФСБ добавили, что в марте текущего года через службу доставки россиянин получил от куратора пульт дистанционного управления дроном. При помощи персонального компьютера фигурант расследования прошел обучение по управлению беспилотным летательным аппаратом для того, чтобы в дальнейшем совершить разведывательно-диверсионные акции на объектах промышленного комплекса и другой критической инфраструктуры в Хабаровском крае. Также куратор передал задание по сбору персональных данных о военнослужащих. К выполнению работы местный житель привлек к этому своего родственника, "имеющего по месту работы доступ к сведениям о военнослужащих, проходивших службу в зоне СВО". В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о государственной измене. Фигуранты расследования отправлены под стражу.

ФСБ предотвратила масштабную серию атак дронов ВСУ на юге России.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России