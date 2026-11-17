Сорвана попытка украинских спецслужб устроить масштабные теракты в России.

Российские силовые структуры показали на видеозаписи этапы подготовки серии масштабных терактов на юге России, которую пытались организовать на территории нашего государства украинские спецслужбы с применением беспилотников и гидроциклов, переделанных в безэкипажные катера. Соответствующими данными со СМИ поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ.

В ролике показано, что в Ростовской области агенты киевского режима забрали коробки с дронами из камышей. Затем люди разгрузили их в гараже, после чего перевезли в частный дом. Сборка БПЛА проходила в Тихорецке Краснодарского края. Оттуда часть опастного груза отправилась в Майкоп, в Адыгею. Также сообщается, что взрывчатка для безэкипажных катеров собиралась в Таганроге. Далее она перевозилась в ангар города Кизляра, где из гидроциклов злоумышленники сделали боевые безэкипажные катера.

В результате оперативной комбинации были созданы контролируемые условия, в которых завербованные ГУР МО и СБУ граждане РФ в несколько этапов получили от противника более 700 кг взрывчатки западного производства, 40 ударных квадрокоптеров. сообщение от ЦОС ФСБ РФ

Оперативникам удалось поймать и задержать четверых агентов украинских спецслужб, занимающихся диверсионно-террористическими актами в России. Еще двое человек, оказавших вооруженное сопротивление, нейтрализованы ответным огнем.

ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, передававшего информацию о кораблях и ПВО.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России