Огонь охватил обстановку в трехкомнатной квартире площадью 72 кв. м.

Сегодня утром в Приморском районе произошел пожар в жилой квартире. В результате пострадал ребенок, его госпитализировали, сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС России по Санкт‑Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть 24 ноября в 08:46. ЧП случилось в доме 6, корпус 1 по Долгоозерной улице. На место оперативно прибыли пожарно‑спасательные расчеты.

Выяснилось, что огонь охватил обстановку в трехкомнатной квартире площадью 72 кв. м. По данным МЧС, площадь самого возгорания составила 2 кв. м. В 09:16 пожар был полностью ликвидирован. В тушении участвовали 14 спасателей с привлечением трех единиц спецтехники.

Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице. Причины возгорания выясняются. Специалисты проведут проверку, чтобы установить, что привело к пожару в квартире.

Ранее мы сообщали, что жертвой пожара в однокомнатной квартире на Колпинском шоссе стал один человек.

Фото: Piter.TV