Пожар охватил магазин на территории бывшего завода "Красный треугольник"

Пострадавших в ходе ЧП нет.

Утром 12 ноября в Адмиралтейском районе произошло возгорание в магазине, размещенном в зданиях бывшего завода "Красный треугольник". Об этом сообщила пресс‑служба Главного управления МЧС России по Санкт‑Петербургу.

Тревожный сигнал поступил в дежурную часть в 09:41. Местом происшествия была обозначена набережная Обводного канала,дома 134–136–138, корпус 3.

После получения сообщения на объект оперативно прибыли пожарно‑спасательные расчеты. В ходе разведки специалисты установили, что огонь затронул часть внутреннего убранства магазина. Площадь всего помещения — 20 кв. м., при этом непосредственно горевшая зона составила 5 кв. м.

Сотрудники МЧС полностью потушили пламя к 10:15. Для ликвидации возгорания задействовали четыре единицы спецтехники и 18 работников экстренных служб. По данным ведомства, пострадавших в ходе ЧП нет.

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Фото: Piter.TV