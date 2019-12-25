Пострадали мужчина и женщина.

Утром 23 ноября пожар произошел в жилом доме во Фрунзенском районе. Возгорание случилось в четырехкомнатной квартире на Бухарестской улице, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 5:30. Выяснилось, что огонь охватил домашнюю обстановку на площади 40 кв. м. при общей площади квартиры в 80 "квадратов". К 6:05 сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание.

Из опасной зоны спасатели вывели 20 человек. В результате происшествия пострадали двое — мужчина и женщина. Обоих госпитализировали.

В тушении пожара задействовали 15 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Сейчас обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что женщина погибла в горящей квартире на Стрельнинском шоссе.

Фото: Piter.TV