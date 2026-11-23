В результате потерпевший получил серьезные травмы головы.

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с пострадавшим пешеходом. Об этом рассказали в МВД России.

По предварительной информации, накануне около 07:00 69-летний водитель грузового автомобиля Iveco EuroCargo, двигаясь по проспекту Народного Ополчения в сторону улицы Генерала Симоняка, совершил наезд на мужчину. Он переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате потерпевший получил серьезные травмы головы и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован. В настоящее время его личность устанавливается. По факту случившегося полицейскими проводится проверка.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти