Глава США рассказал, как победа Демократов в США повлияла на Ближний Восток.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп полагает, что Тегеран в последние несколько дней стал активнее наносить удары с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет. Соответствующее заявление глава вашингтонской администрации сделал через собственную социальную сеть Truth Social. Политический лидер из Белого дома опубликовал пост от 22 ноября. По словам автора, все иранские дроны и другие объекты были успешно сбиты, поэтому никакого ущерба не зафиксировано.

Иран на прошлой неделе запустил больше беспилотников и ракет, чем в любой другой период более чем за год... Лидеры Ирана считают демократов слабыми, неэффективными и разрушающими страну, но я этого не допущу. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп видит причиной такого поведения со стороны иранского руководства победой на промежуточных выборах в США Демократической партии. Голосование за кандидатов в Конгресс состоялось на территории страны 3 ноября. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей. В 36 американских штатах также состоялись выборы губернаторов. По результатам демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва. Законодатели приступят к своей работе в начале января 2027 года. В текущий момент большинство в Сенате и Палате представителей у республиканцев.

Трамп считает возможными инспекции, если РФ, КНР и США сократят ядерные арсеналы.

Фото: Truth Social / realDonaldTrump