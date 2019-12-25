Врач поликлиники № 72 освободил пациента от вакцинации без оснований.

Росздравнадзор объявил предостережение городской поликлинике № 72 в Петербурге из-за необоснованного медицинского отвода от вакцинации. Нарушение допустил лечащий врач, освободивший пациента от прививки. Информация об этом содержится в материалах Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, основанием для медотвода стало функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта. Однако в официальной инструкции к соответствующему препарату, зарегистрированному в государственном реестре лекарственных средств, такое состояние не указано в качестве противопоказания к вакцинации.

В Росздравнадзоре напомнили, что профилактические прививки должны проводиться в соответствии с инструкциями к зарегистрированным препаратам. Это требование закреплено приказом Минздрава России. Медицинскому учреждению вынесли предостережение о недопустимости подобных нарушений.

По данным "Контур.Фокус", с января 2026 года поликлинику возглавляет Роман Мозговой. За последние годы учреждение участвовало в 8 арбитражных делах на общую сумму около 2,4 млн рублей. Кроме того, в ходе 31 проверки надзорные органы выявили нарушения в 13 случаях.

Врач объяснил, почему нельзя игнорировать психосоматический кашель.

Фото: Piter.tv