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Врач объяснил, почему нельзя игнорировать психосоматический кашель
Сегодня, 12:00
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Врач объяснил, почему нельзя игнорировать психосоматический кашель

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Роман Сухинин объяснил россиянам, что нервная система человека способна закреплять реакции организма.

Психосоматический кашель, который все чаще выявляется у граждан России осенью 2026 года, может длиться дольше, чем вызвавшая его стрессовая ситуация. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал российский специалист по психосоматике Роман Сухинин. 

Если человек в течение нескольких недель кашлял при тревоге или разговоре на неприятную тему, постепенно формируется условная связь. Стрессовая ситуация закончится, а организм может продолжить воспроизводить знакомую реакцию.

Роман Сухинин, эксперт

Специалист призвал граждан не надеяться на то, что психосоматический кашель пройдет самостоятельно, так как бороться с ним следует комплексно.

Пульмонолог назвал неочевидные симптомы астмы.

Фото: Piter.tv

Теги: психосоматический кашель, роман сухинин
Категории: Здоровье, Общество, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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