Пульмонолог назвал неочевидные симптомы астмы

Александр Пальман объяснил, как определить наличие заболевания у пациента.

Около восьми миллионов россиян могут жить с бронхиальной астмой, не подозревая о ней, и годами принимать ее симптомы за хронический бронхит. Болезнь не всегда сопровождается приступами удушья и может лишь периодически проявлять себя. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал российский пульмонолог Александр Пальман.

Люди считают, что астма — это что-то такое страшное и с удушьем. На самом деле бронхиальная астма — это не обязательно тяжелое заболевание. <…> Можно задыхаться, и это будет не астма. Можно немножко подкашливать — это будет астма. Александр Пальман, врач

Эксперт добавил, что такие симптомы как кашель, который сохраняется две-четыре недели после простуды, ночные приступы кашля и хрипы при дыхании должны насторожить и стать поводом для проверки. Для выявления заболевания специалисты используют спирометрию. Речь идет об исследовании объема и скорости выдыхаемого воздуха до и после применения бронхорасширяющего препарата. Если при использовании бронхорасширяющего препарата показатели человека существенно улучшаются, то это говорит в пользу бронхиальной астмы у пациента. Пульмонолог добавил, что при легком течении болезни результаты исследования могут оставаться нормальными даже при наличии астмы.

Если у человека сейчас нет симптомов, спирометрия может быть абсолютно нормальной. Но это не означает, что у него нет астмы. Александр Пальман, врач

Врач уточнил, что в подобных случаях медики назначают дополнительные исследования, включая тесты на чувствительность бронхов. Александр Пальман напомнил, что своевременная диагностика и правильное лечение помогали снизить риск прогрессирования заболевания.

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Фото: Piter.tv