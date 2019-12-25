Изменения коснутся трех автобусных линий в районе Горской.

В связи с проведением дорожных работ на съезде с КАД на Приморское шоссе в районе Горской автобусы № 101, 101Э и 215 временно пойдут по скорректированному маршруту. Ограничения будут действовать с 22:30 25 ноября до 05:30 26 ноября, сообщили в ГКУ "Организатор перевозок".

Для пассажиров, следующих из Кронштадта, схема движения существенно изменится: вместо привычного съезда на Приморское шоссе транспорт направят по альтернативной трассе. Автобусы проедут по КАД, затем свернут на съезд к Владимирскому проспекту, далее проследуют по Владимирскому проспекту, Большой Горской улице, проспекту Муромцева и Левашовскому шоссе.

После этого транспорт снова выедет на КАД, воспользуется съездом на Приморское шоссе и вернется на привычный маршрут. Петербуржцам рекомендуют учитывать изменения и заранее планировать поездки в этом районе.

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Фото: Piter.TV