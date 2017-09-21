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Сотрудники ГАИ оказали первую помощь пострадавшему в аварии на Приморском шоссе
Вчера, 15:58
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Сотрудники ГАИ оказали первую помощь пострадавшему в аварии на Приморском шоссе

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Мужчина совершил съезд с проезжей части и врезался в дерево.

В Петербурге сотрудники региональной Госавтоинспекции оказали первую помощь водителю автомобиля Evolute, который пострадал в ДТП на Приморском шоссе. По данным ведомства, авария произошла еще 31 июля. 

Мужчина совершил съезд с проезжей части и врезался в дерево. Полицейские помогли ему, применив медицинскую укладку. До приезда медиков инспекторы контролировали состояние местного жителя, в дальнейшем он был госпитализирован в больницу. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель грузовика получил травмы после столкновения с деревом в Колпино. По предварительной информации, шофер уснул за рулем. Ему помогли сотрудники Росгвардии. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, приморское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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