Сотрудники ГАИ оказали первую помощь пострадавшему в аварии на Приморском шоссе

Мужчина совершил съезд с проезжей части и врезался в дерево.

В Петербурге сотрудники региональной Госавтоинспекции оказали первую помощь водителю автомобиля Evolute, который пострадал в ДТП на Приморском шоссе. По данным ведомства, авария произошла еще 31 июля.

Мужчина совершил съезд с проезжей части и врезался в дерево. Полицейские помогли ему, применив медицинскую укладку. До приезда медиков инспекторы контролировали состояние местного жителя, в дальнейшем он был госпитализирован в больницу.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель грузовика получил травмы после столкновения с деревом в Колпино. По предварительной информации, шофер уснул за рулем. Ему помогли сотрудники Росгвардии.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти