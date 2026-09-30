На сгоревшем у берегов Камчатки судне нашли останки тел пропавших моряков

СК России изучает три версии случившегося на судне.

На сгоревшем у берегов Камчатки судне "Триумф" обнаружили останки тел пропавших рыбаков. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. В надзорном ведомстве устанавливают обстоятельства трагедии.

Сегодня <...> проведен осмотр сгоревшего судна, в ходе которого обнаружены и извлечены останки тел погибших. Назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы. сообщение от СК РФ на транспорте

Напомним, что вечером 25 сентября в акватории Тихого океана в восточном направлении от мыса Ходжелайка загорелось рыболовецкое судно. В тот момент на борту находились 29 членов экипажа. Удалось эвакуировать 25 человек. Также госпитализация потребовалась четырем пострадавшим. В настоящее время двое человек остаются в тяжелом состоянии. Следственные органы изучают три версии произошедшего. Речь идет о технической неисправности судового электрооборудования, нарушении правил безопасности и правил технической эксплуатации судна. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

В Петербурге выпустили 50 тысяч "Подорожников" с портретом адмирала Рикорда.

Фото и видео: Следственный комитет России