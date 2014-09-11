В Петербурге выпустили 50 тысяч "Подорожников" с портретом адмирала Рикорда

Новые проездные карты посвятили 250-летию мореплавателя освободившего Головина из плена.

В Санкт-Петербурге выпущена лимитированная серия проездных карт "Подорожник", приуроченная к 250-летию со дня рождения адмирала Петра Рикорда. Информация поступила из пресс-службы городского комитета по транспорту.

Тираж специальной серии составляет 50 тыс. экземпляров. Продажи карт с портретом мореплавателя стартуют 26 февраля. Приобрести их можно будет в кассах станций метрополитена, а также в официальных точках продаж проездных билетов СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Директор СПб ГКУ "Организатор перевозок" Виталий Войнов отметил, что новый дизайн призван напоминать горожанам о великом земляке, прославившем Россию за пределами страны.

Петр Рикорд известен как мореплаватель, дипломат и один из отцов-основателей Русского географического общества. Командуя камчатской флотилией, адмирал освободил из японского плена исследователя Василия Головина. Это событие открыло путь к установлению мирных отношений между Россией и Японией. Рикорд также внес вклад в науку, изучая берега Камчатки, Русской Америки и Алеутских островов.

Ранее Piter.TV сообщал, что строители начали оборудование шахты на будущей станции метро "Броневая".

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга