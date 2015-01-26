Онкодиспансер Петербурга отметил 80 лет со дня основания в театре Комиссаржевской

Первое в Советском Союзе профильное учреждение, ведущее историю с 8 мая 1946 года, собрало лучших врачей, ветеранов и партнеров.

Городской клинический онкологический диспансер отпраздновал 80-летний юбилей на сцене Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. На торжественный вечер пригласили лучших врачей, медсестер, ветеранов службы, а также партнеров и друзей учреждения, которое считает себя преемником первого в Советском Союзе онкодиспансера, созданного 8 мая 1946 года.

Поздравить коллектив пришел губернатор Александр Беглов. В своей речи он подчеркнул, что пациенты приходят к онкологам, почти потеряв надежду, а врачи возвращают им не только здоровье, но и веру в будущее. Глава города обратил внимание собравшихся на сложность их профессии. По словам Беглова, медработники проходят через чужую боль, у самих есть множество проблем, но необходимо концентрироваться и поддерживать целый поток людей. Губернатор добавил, что это не разовая работа: нужно годами быть на боевом посту, бороться за жизнь человека и стараться победить смерть, что является героическим поступком.

Слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, сохранивших онкологическую службу в блокадном Ленинграде и в послевоенные годы. Беглов напомнил о подвиге Александра Ивановича Сереброва, который возглавил в самые тяжелые блокадные годы онкологический институт, базировавшийся тогда на 2-й Березовой аллее. Губернатор сообщил, что в ближайшее время подпишет постановление о присвоении диспансеру имени Сереброва.

Вице-губернатор Владимир Омельницкий, курирующий городское здравоохранение, обратил внимание, что за восемь десятилетий в диспансере сменилось много поколений, но неизменной оставалась забота о пациентах. По его словам, сегодня рак уже не звучит как приговор, и это прямая заслуга сотрудников учреждения, которые ежегодно выполняют 19 тысяч хирургических вмешательств. Омельницкий пообещал, что городская программа развития здравоохранения будет полностью выполнена: в клиниках продолжат внедрять самые передовые мировые технологии для ранней диагностики болезней.

Главный врач диспансера Эльдар Топузов поблагодарил коллег за работу, а особенно ветеранов, отдавших развитию учреждения большую часть жизни. Топузов отметил, что нынешний праздник – заслуга прежде всего тех, кто стоял у истоков и вывел онкологическую службу на достигнутый уровень.

Торжественную часть дополнил уникальный документальный фильм об истории диспансера. Зрители увидели кадры послевоенного Ленинграда: все начиналось с поликлиники на проспекте Стачек и стационара на 50 мест. Затем были переезды на Народную, Фонтанку и улицу Красной Связи. В 1964 году учреждение окончательно обосновалось на Каменном острове. Сегодня стационар и сложнейшие операции проводят на проспекте Ветеранов, а амбулаторно-поликлиническое отделение осталось на Каменном острове.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: пресс-служба Смольного