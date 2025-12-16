Метро Петербурга нужны 712 новых вагонов до 2035 года

Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил о планах обновления подвижного состава. За последние четыре года уже поставили 380 вагонов метро, но с учётом открытия новых станций потребность вырастет.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал о планах обновления подвижного состава городского метрополитена до 2035 года. Эти цифры он озвучил 4 июня после встречи на ПМЭФ с генеральным директором АО "Трансмашхолдинг" Кириллом Липой, где обсуждалось сотрудничество в сфере обновления транспортной инфраструктуры.

За последние четыре года предприятия холдинга поставили Петербургу 245 трамвайных вагонов и 380 вагонов метро. Поляков пояснил, что, несмотря на достигнутые результаты, работы предстоит ещё много. С учётом открытия новых станций общая потребность города в обновлении подвижного состава метрополитена до 2035 года составит 712 вагонов.

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Фото: пресс-служба Смольного