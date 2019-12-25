Пострадавшая на эскалаторе в метро Петербурга пенсионерка получит 150 тыс. рублей компенсации

Пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом руки.

Прокуратура метрополитена Петербурга провела проверку по обращению 74-летней местной жительницы. В январе пенсионерка упала из-за резкой остановки эскалатора на станции "Гостиный двор". Пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом руки, женщина все еще проходит восстановление, сообщили 27 июля в надзорном ведомстве.

Специализированный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании с ГУП "Петербургский метрополитен" компенсации морального вреда. В результате потерпевшей выплатят 150 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура взыскивает в пользу пожилой жертвы мошенников 5,5 млн рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV