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Пострадавшая на эскалаторе в метро Петербурга пенсионерка получит 150 тыс. рублей компенсации
Сегодня, 9:37
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Пострадавшая на эскалаторе в метро Петербурга пенсионерка получит 150 тыс. рублей компенсации

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Пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом руки.

Прокуратура метрополитена Петербурга провела проверку по обращению 74-летней местной жительницы. В январе пенсионерка упала из-за резкой остановки эскалатора на станции "Гостиный двор". Пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом руки, женщина все еще проходит восстановление, сообщили 27 июля в надзорном ведомстве. 

Специализированный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании с ГУП "Петербургский метрополитен" компенсации морального вреда. В результате потерпевшей выплатят 150 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура взыскивает в пользу пожилой жертвы мошенников 5,5 млн рублей в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: метро, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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