Пострадавшая на эскалаторе в метро Петербурга пенсионерка получит 150 тыс. рублей компенсации

Прокуратура метрополитена Петербурга провела проверку по обращению 74-летней местной жительницы. В январе пенсионерка упала из-за резкой остановки эскалатора на станции "Гостиный двор". Пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом руки, женщина все еще проходит восстановление, сообщили 27 июля в надзорном ведомстве.
Специализированный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании с ГУП "Петербургский метрополитен" компенсации морального вреда. В результате потерпевшей выплатят 150 тыс. рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура взыскивает в пользу пожилой жертвы мошенников 5,5 млн рублей в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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